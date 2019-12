Excarcelado político fue citado a juzgado de Managua

Continúan las citatorias judiciales a excarcelados políticos a pesar de haber sido beneficiados con la Ley de Amnistía.

Randy Josué Martínez, estudiante universitario y ex atrincherado en la UPOLI y la UNAN-Managua, se presentó este miércoles al juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua para una audiencia de apelación que el Ministerio Público interpuso desde el año pasado por un cambio de medida cautelar que había solicitado en ese entonces su defensa, misma que no se cumplió.

Martínez, quien estudiaba ingeniera Industrial en la UdeM, fue excarcelado en marzo de este año tras pasar 8 meses en prisión al ser condenado los supuestos delitos coacción, desplazamiento y portación ilegal de armas.

Para la abogada Leyla Prado, la citatoria judicial no cabe en este caso, pues es antigua y no corresponde, ya que su defendido fue liberado con la Ley de Amnistía que aprobó recientemente el gobierno para los presos politicos de las protestas cívicas.

"Yo creo que es una forma de presionar a los excarcelados. Considero que los judiciales y el sistema deberían tener un control de los excarcelados que fueron beneficiados por la Ley de Amnistía. Esto no tiene sentido, porque se dice que la ley levanta toda medida cautelar, sin embargo vemos que recibimos esta citatoria, esto indica que el proceso todavía sigue abierto, porque no se nos ha notificado de ninguna resolución donde diga el juez Edgard Altamirano que el caso ya concluyó y que esta apelación no tiene razón de ser”, señaló Prado.