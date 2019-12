¿Por qué es importante retomar el Diálogo Nacional para resolver crisis política y económica en Nicaragua?

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó que el anuncio del Gobierno de Nicaragua de no notificarles el fin del diálogo nacional no les afecta a ellos como oposición, sino a todo al pueblo nicaragüense que desea salir de la crisis sociopolítica que vive el país. De no retomarse el diálogo aumentaría la presión internacional para los funcionarios y cómplices de los atropellos gubernamentales.

"Ha mostrado su arrogancia al no informarle al pueblo de Nicaragua el cierre del diálogo. En un país civilizado debería tener dignidad para buscarle una solución al conflicto que vivimos, y resolver estos problemas económicos", dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica.

Chamorro afirmó que el Gobierno quiere hacer ver a la alianza como los primeros en retirarse de la mesa de negociaciones y no buscar soluciones al conflicto del país. Sin embargo, recordó que este grupo opositor se retiró por el asesinato del preso político Eddy Montes, quien fue víctima de un disparo de un custodia en el Sistema Penitenciario "La Modelo".

"Por esa razón nosotros nos fuimos de la mesa de negociación, porque hasta la fecha todavía no hay investigaciones por el asesinato de Eddy Montes. En esa ocasión aclaramos que nuestro retiro era momentáneo", expresó el miembro de la Alianza Cívica.

Se tenía previsto que se reanudaría el diálogo el pasado 31 de julio, pero no fue posible porque no asistieron las partes involucradas en esta negociación, es decir, representantes del gobierno, testigos y garantes. En este caso, Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Nicaragua y Luis Ángel Rosadilla no asistieron.

La Alianza Cívica aún no recibe un comunicado oficial de ellos, el cual indique que desisten del diálogo. También exigen que hagan su trabajo y exigen al Gobierno que liberé a los más de 120 presos políticos que aún están en las cárceles del país, un acuerdo al que se comprometieron en la mesa de negociación con los observadores presentes.