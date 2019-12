Federación Nicaragua Democrática busca unidad previo a las elecciones presidenciales

Unas 16 organizaciones cívicas, sociales, gremiales y políticas unificaron esfuerzos para crear la Federación Nicaragua Democrática (FEND) con el objetivo de agrupar diversos sectores que no tienen espacio de participación y de esta manera proponer soluciones de salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país.

“El principio es lograr conversar entre todas las fuerzas opositoras para encontrar la unidad de acción y juntos tomar acciones que en este momento deben iniciarse como los paros de consumo, fortalecer esa área y porqué no decirlo, en un momento dado y que se den las condiciones, poder hablar de algún paro nacional indefinido que ponga acorralado al gobierno de (el presidente) Ortega”, manifestó Winston Blandón, vice-coordinador de la FEND.

Esta organización afirma que no quieren liderar el movimiento de oposición, pero sí hacer de puente para organizaciones que no han encontrado voz, por lo que ya promueven una sola unidad entre los movimientos opositores, pues destacan es la única que puede vencer en las futuras elecciones, pero antes se requiere un plebiscito que confirme que el país no puede seguir en manos del actual presidente Daniel Ortega por sus acciones represivas.

“Esto permitiría la llegada de un gobierno provisional, que saneará las instituciones del Estado y prepararnos para un escrutinio de elecciones generales, las que debemos hacerle frente en unidad y reconocer que no será fácil porque siguen fuerzas de choque al lado del Gobierno, parapolicías, fanáticos que pese a que sufren el incremento de la crisis económica, creen aún en (el mandatario) Ortega”, expresó Carlos Urcuyo, presidente de esta organización.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia avaló la creación de esta organización y aseguró que es parte de la Unidad que debe existir entre la oposición ante la lucha cívica y pacífica contra las irregularidades cometidas por el Gobierno de turno.