Nicaragüenses exiliados salen a las calles de Costa Rica pidiendo por la unidad

Desde el exilio cientos de nicaragüenses alzan nuevamente su voz, denunciando las violaciones a sus derechos. Este domingo se realizó la "Marcha por la Unidad" en San José, Costa Rica. Participaron miembros del Movimiento Campesino Anticanal, excarcelados políticos y la población exiliada en el país vecino.

Bajo las consignas "¡Viva Nicaragua libre!", "De que se van, se van", entre otras, la movilización partió a las 9:00 de la mañana de la estatua León Cortez ubicada en el parque La Sabana y finalizó en la plaza de La Democracia. La marcha fue convocada por la Unidad de Exiliados Nicaragüenses y el Movimiento Campesino Anticanal.

Irlanda Jerez excarcelada política, dijo que fue un privilegio y honor encontrarse con nicaragüenses exiliados que desde la trinchera del destierro gritan a todo pulmón que Nicaragua pronto será libre.

"Aquí no se vende, ni se rinde nadie. Nuestra patria será libre más temprano que tarde. Es un honor encontrarme con héroes verdaderos, personas que pusieron el pecho y han venido a sufrir el destierro a causa de un par de tiranos que tienen secuestrada nuestra patria", expresó Jerez.

Durante la marcha se logró ver la participación de Félix Maradiaga, Pedro Mena, Medardo Mairena, estudiantes excarcelados, entre otros.

Algunos estudiantes excarcelados políticos viajaron hasta Costa Rica para participar en la marcha. Durante el cruce de fronteras Byron Estrada junto a otros excarcelados políticos fueron requisados y entrevistados de manera exhaustiva por las autoridades de Migración.

"Todo esto me trae sentimientos encontrados. Saber que podes expresarte libremente en otro país, ver a la policía que te está custodiando en la manifestación, y no reprimiéndote, encontrarte con hermanos en el exilio, que no pierden la esperanza de volver", expresó Estrada.