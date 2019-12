Olesia Muñoz y Ermis Morales son liberados después de mantenerlos retenidos por más de 4 horas

Después de casi 4 horas de retención en el puesto fronterizo de Peñas Blancas las autoridades de Migración y Extranjería han dejado en libertad a la excarcelada política Olesia Muñoz y Ermis Morales, representante del sector panadero.

Ambos permanecieron retenidos este domingo en la frontera de Nicaragua cuando regresaban de Costa Rica después de haber participado de "una gira informativa" durante dos semanas en el vecino país.

Según denunció Muñoz desde su detención las autoridades de Migración y Extranjería les despojaron de sus pasaportes asegurándoles que se trata de un proceso de rutina, no obstante les decomisaron 200 crucifijos que traían de regreso a Nicaragua en sus maletas.

"Nos tienen en migración desde hace tres horas, estamos en la frontera de Nicaragua. Nos quitaron el pasaporte a Ermis y a mí, también me quitaron las cruces, no entiendo porqué, ya que son cruces para realizar exorcismo. Con eso llevamos el mensaje de amor y paz a todos los exiliados nicas que están en Costa Rica, pero como me sobraron, me traje 200 a Nicaragua", declaró Muñoz durante una llamada que realizó a un diario nacional.

En las últimas semanas varios excarcelados y líderes de los movimientos sociales que se oponen al gobierno han sido retenidos por varias horas en el puesto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua en condiciones similares, luego de amplios interrogatorios son puestos en libertad.

La mayor preocupación de Muñoz y Morales quienes sufren de diabetes, es que sufrieran una mayor descompensación por el tiempo que tuvieron que esperar en el puesto fronterizo donde no se les permitió comprar alimentos.

"Aún no nos liberan tememos que nos pase algo en el camino una vez que nos saquen de aquí, soy diabética y me estoy descompensando desde las 5:00 AM que salimos sin comer nada, ya son las 1:08 y no me quieren dejar salir a comprar algo afuera, dicen que tenemos que esperar", denunció Olesia antes de ser puesta en libertad.