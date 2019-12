Instituto de Medicina Legal constató delicado estado de salud de abogada Leyla Prado

El Instituto de Medicina Legal (IML) constató este jueves el delicado estado de salud de la defensora Leyla Prado a causa de una enfermedad renal, después que el lunes la juez Tercero Local Penal de Managua Nalia Ubea le ordenará a la litigante acudir a dicha institucion médica para ser valorada por un forense, sin importar que presentó una constancia con el diagnóstico de un médico privado.

Prado es defensora de la abogada María Oviedo −quien enfrenta una acusación judicial por supuesta obstrucción de funciones contra un oficial de la policía de Masaya− y el pasado lunes solicitó a la judicial la reprogramacion de la audiencia de este caso por su estado de salud; a pesar que la juez accedio a reprogramar la audiciencia, le ordenó una valoracion en el la institución del Estado.

"Lo único que me dijo el forense, el doctor Mendez fue que se cumpla con lo que dice mi médico tratante, que tengo problemas renales. Necesito reposo y no puedo trabajar, no puedo desempeñar mis actividades", declaró Prado al salir de la valoración médica en el IML.