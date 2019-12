Continúan las capturas en Masaya por explosiones de bombas artesanales

Al menos nueve personas de Masaya han sido procesadas o acusadas, luego son puestas en libertad, por supuestas explosiones de bombas artesanales que se realizan en algunos lugares de la ciudad, normalmente las explosiones las hacen durante la madrugada o al caer la noche.

"La jueza Ruth Chamorro se ha declarado incompetente ante estos casos, mediante un auto, en vista de que estos casos tienen que ver con los acontecimientos de abril del 2018. Estos atropellos deben acabar y no seguir deteniendo a las personas por el simple hecho de no compartir los mismos criterios", señaló Julio Montenegro, coordinador de los Defensores del Pueblo, quien insistió ante las autoridades para la liberación de opositores.

Montenegro no descarta que las detonaciones ni siquiera sean causadas por manifestantes antigubernamentales, sino por la misma policía o civiles armados afines al Gobierno, quienes deben tener una excusa para seguir con el asedio.

Wilfredo Brenes Domínguez, excarcelado político fue recapturado esta semana por la policía (luego fue puesto en libertad) tras ser acusado por “haber tirado bombas” en Masaya, sin embargo hubo una detonación cerca de su negocio de pollos, culpándolo como autor principal.

"Fue mala suerte que esa bomba explotara cerca de mi negocio, pasé cuatro horas preguntando de qué se me acusaba, y no me contestaban, luego de 48 horas retenido. Lo peor de todo, eran los interrogatorios que me hacían en la madrugada", expresó Brenes.