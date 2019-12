Inicia juicio contra la abogada María Oviedo

Inició el juicio contra la defensora de Derechos Humanos, María Oviedo, pese a que su abogada, Leyla Prado recibió a favor el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal (IML), comprobando su estado de salud –enferma de los riñones o pielonefritis aguda– incluso su médico de cabecilla le dio tres días más de subsidio.

"A la doctora Prado le dieron tres días más de descanso, sin embargo decidió presentarse para no caer en desacato y continuar con su demanda de justicia", agregó Sequeira.

Oviedo fue beneficiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Justicia con medidas cautelares.

Este es un proceso que no debió iniciar, porque no hay delito que perseguir, vemos que aquí dice la Policía Nacional que ellos son los agredidos, algo que no existió, porque más bien eran ellos los que a gusto y placer querían arrastrar y tocar a la Doctora Oviedo”, dijo Marcos Carmona, Director Ejecutivo de la CPDH.