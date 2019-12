OEA acelerará aplicación de la Carta Democrática si Ortega no deja entrar a la comisión, según Tünnermann

Si el Gobierno de Nicaragua no permite el ingreso de la comisión especial de la OEA que se conformó el miércoles en el seno de esta organización, se podría acortar el período de 75 días que tiene esta comisión para presentar un informe ante ese organismo sobre sus gestiones de alto nivel diplomático de cara a abonar a la solución del conflicto político en el país.

"Si el Gobierno se niega a recibir a la comisión, se allana el camino para la aplicación de la Carta Democrática", concluyó Carlos Tünnermann, ex diplomático y coordinador de la Alianza Cívica.

La conformación de la comisión es vista por el Gobierno de Ortega como injerencismo en los asuntos internos del país, según lo expresó el representante de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado.

"Nicaragua no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no hemos solicitado. Desconocemos igualmente cualquier intento de otros gobiernos o de esta organización, de adjudicarse el derecho de usar la fuerza de amenazas injerencistas, y pretender sojuzgarlos usando y abusando del terrorismo mediático, de la avaricia y del capricho que agrede al mundo", expresó el diplomático.

Para el Director Ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro declaró que "el embajador de Nicaragua en la OEA ya fue claro que no los van a dejar entrar, nosotros ya lo sospechábamos, sabíamos que el gobierno no lo iba a aceptar, ya lo había hecho anteriormente, en el año 2018 no dejó entrar al grupo de trabajo conformado por 12 países”.

Desde el campesinado, la visita de la comisión de la OEA es considerada clave, debido a que permitiría a los países que conforman este organismo tener una visión más cercana del conflicto político y la represión gubernamental que sufre el país, dejado 28 campesinos asesinados por ser opositores al gobierno, según el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena.