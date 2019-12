Unión Europea prepara marco jurídico para sancionar funcionarios del Gobierno

La Unión Europea (UE) prepara un marco jurídico para imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua y al mismo presidente Daniel Ortega, acusados de violación a los derechos humanos durante los momentos más cruentos de la crisis sociopolítica de Nicaragua, está sería una medida que aumentaría la presión para promover el diálogo entre la oposición y el gobierno, según miembros de este organismo internacional.

Los embajadores de los 28 países europeos aún deben pronunciarse sobre los tres documentos confidenciales que envuelven la maniobra de presión al Gobierno del presidente Ortega, además busca medidas económicas fuertes para los futuros sancionados, de tal manera que sus activos en el viejo continente se podrían congelar.

"Tanto Estados Unidos con las sanciones que aplicó, y ahora la Unión Europea, han tenido el cuidado de que estas medidas no afecten al pueblo nicaragüense, sino a los funcionarios que se han puesto a la par de Ortega a la hora de reprimir a sus opositores, así que la muerte financiera seguirá siendo para ellos, no para la población", expresó José Dávila, ex embajador de Alemania.