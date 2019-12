Informe de la OACNUDH presenta situación actual de Nicaragua

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un informe sobre la situación actual de los derechos humanos en Nicaragua, basado en los hechos ocurridos entre el 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019, según el informe se realizaron entrevistas a víctimas que fueron reprimidas por el gobierno, abogados, profesionales de la salud, reuniones con diferentes sectores, entre otros.

La OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI han documentado graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas.

En búsqueda de mayor información, realizaron consultas al Gobierno, pero según el informe la OACNUDH expresó que “se hace notar que la mayor parte de la información facilitada por el Gobierno de Nicaragua carece de la precisión suficiente para un análisis adecuado”.

No obstante, el informe confirma los hechos ocurridos durante la crisis sociopolítica, la represión gubernamental, irregularidades en cuanto a los procesos judiciales, censura a medios de comunicación, incumplimientos a las leyes, etc. En el documento menciona que “las autoridades competentes no adoptaron medidas para prevenir, investigar, procesar ni sancionar dichos actos”.

El derecho a un juicio justo sigue siendo un problema en Nicaragua, el informe muestra las irregularidades de las instituciones del Estado, en el caso de “un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia que dimitió en enero de 2019, declaró que los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas, y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno del fallido golpe de Estado”.

Hasta la fecha, las autoridades no han investigado con diligencia e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos contra personas bajo custodia, señala el informe.

Una de las recomendaciones que hace la organización, es sobre el cumplimiento y el respeto a los derechos de los nicaragüenses, respetando las libertades de opinión y la libre movilización ciudadana. También hizo un llamado al gobierno a retomar el diálogo con la oposición y realizar investigaciones exhaustivas para enjuiciar a los culpables.

Para lograr una justicia plena, es necesario el cumplimiento de las leyes y las normas. El informe hace un llamado al Gobierno desarmar a las fuerzas de choques y parar las detenciones arbitrarias.

Este informe será presentado el 10 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

