UNAB presentó 20 puntos claves para la democratización del país

La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó 20 puntos claves para las futuras elecciones presidenciales y democratización de la nación, la propuesta se desglosa en cuatro partes como la justicia y no impunidad, democracia y el retorno de la institucionalidad en el país.

La propuesta busca crear un marco jurídico institucional, que permita identificar a los culpables de los crímenes ocurridos desde abril del 2018 y llevarlos ante la justicia, con el reconocimiento del Estatuto de Roma que permitirá llevar estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.

“Hay que establecer con el protagonismo de todas las víctimas y asesores de Derechos Humanos, los marcos internacionales jurídicos, para aplicar la justicia transicional que devuelvan a los afectados la verdad, justicia y garantías de no repetición”, dijo Jesús Tefel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

En estos 20 puntos claves se establecen rutas de acuerdos y compromisos democráticos que lograrán depurar las instituciones públicas de toda afinidad política.

“Necesitamos una policía verdaderamente nacional, en la que no tengan cabida los elementos involucrados en la represión, en la que no tengamos miedo de salir a las calles a exigir nuestros derechos, porque vamos a tener una policía que realmente va a velar por los ciudadanos y no por quienes tienen el poder”, agregó Tefel.