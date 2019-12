Rogelio Gámez: "Matagalpa es un pueblo pequeño y todos nos conocemos”

Rogelio Gámez, excarcelado político originario de Matagalpa aseguró que la Policía Nacional brindó seguridad a los simpatizantes del gobierno que realizaron estas pintas, quienes le amenazan de manera constante por tener una posición política diferente a ellos.

"Matagalpa es un pueblo pequeño y todos nos conocemos, así que ya sé quiénes son los que me mantienen vigilado, viendo a qué hora salgo de mi casa o de la tienda de mi esposa, no me da temor, sino molestia porque ya no es momento de estar intimidando a los demás, se supone que ya me dieron la libertad", afirmó.