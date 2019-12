Diputados proponen cambiar a magistrados del CSE, CSJ, Procuraduría y Contralores

Desde abril de este año se le venció el periodo constitucional a 45 funcionarios que fungen como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE), Fiscal General y Contralores, por lo que diputados opositores exigen que se abra convocatoria para nuevos nombramientos en estos cargos.

Para Dionisio Palacios, ex director de cedulación del CSE, este tipo de cambios en cuanto a magistrados sería más de lo mismo, mientras no se haya saneado esta institución que es criticada por tener afinidad al actual gobierno.

Palacios explicó que el procedimiento para nombrar magistrados del CSE, primero se debe hacer una convocatoria para que la Asamblea Nacional de su seno elija una comisión que va a entrevistar a los posibles candidatos, sin embargo el experto proyecta que ese grupo estaría dominado por los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Esta puerta al cambio de magistrados ha sido tocada por la bancada del PLC, a propósito de la convocatoria de la Asamblea Nacional para buscar un subprocurador que repondría al fallecido Agustín Jarquín Ortel, del que aseguran los diputados no propondrá candidatos para sustituirlo.

“No vamos a presentar candidatos a elección de un órgano que durante las protestas y la crisis de Nicaragua no tuvo ningún tipo de pronunciamiento firme. No he visto un pronunciamiento de este órgano que tenga que ver con los exiliados, con los muertos, con los presos políticos”, aseguró Blandón.