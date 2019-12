Comunidad internacional debe presionar al Gobierno para efectuar reforma electoral, aseguran expertos

Expertos en temas electorales piden a la comunidad internacional presionar al Gobierno del presidente Daniel Ortega, para que cumpla el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA), para efectuar reformas electorales antes de un posible adelanto de elecciones.

La petición se da debido a que a tan solo dos semanas de que finalice el ciclo parlamentario 2019, los diputados de la Asamblea Nacional no han abordado el tema de reforma electoral.

Ayer la bancada sandinista propuso a la Asamblea Nacional reformar la Constitución, sin embargo esta reforma sería para nombrar a cuatro héroes nacionales y no para asuntos electorales.

Dionisio Palacios, exdirector de cedulación del Consejo Supremo Electoral, asegura que el hecho que los diputados no abordaran el tema de las reformas electorales durante las sesiones de este 2019, es una señal de que el presidente Daniel Ortega, podría adelantar comicios, sin reformas sustanciales y con partidos políticos ya constituidos, para aparentar que está cumpliendo el acuerdo firmado con la OEA.

"Esperamos que la comunidad internacional no permita estos remedos de reformas que solo busquen darle más terreno a Ortega. Son mediadores y observadores (OEA) y eso es parte de su trabajo, ninguna elección sin reformas hará que se erradique el abstencionismo", declaró Palacios.

Para el experto en temas electorales, José Antonio Peraza, se debe esperar que la oposición de Nicaragua presente este 12 de diciembre una propuesta de reformas electorales ya que realizar una elección sin reformas “solo permitiría que Daniel Ortega se postergue en el poder”.

"La resolución de la crisis pasa por un proceso electoral, pero este no será confiable mientras no se reanude el diálogo nacional entre Gobierno y oposición, así que puede convocar y adelantar elecciones, pero si no sale ese acuerdo de una mesa de negociación, no tendrá validez”, explicó Dionisio Palacios.