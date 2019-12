Resolución de congresistas abre posibilidad a sanciones colectivas, asegura la oposición de Nicaragua

Luego que congresistas estadounidenses aprobaran una resolución bipartidista, donde solicitaron una mayor presión internacional contra el Gobierno de Daniel Ortega, para lograr la democratización del país, la oposición nicaragüense no descarta que pronto la administración de Donald Trump emita más sanciones contra funcionarios señalados de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción.

“Políticamente desde luego va a tener un peso, porque es un llamado al ejecutivo (al presidente Donald Trump) para que proceda con mayor firmeza a ejecutar otro tipo de presiones, incluyendo las sanciones individuales y abriendo la posibilidad para sanciones colectivas”, explicó José Pallais, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Tanto como la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y demás organizaciones civiles, están claras que la presión internacional no es suficiente, para doblarle el brazo al Gobierno y obligarlo a volver a la mesa del diálogo.

En este sentido, Byron Estrada, excarcelado político, aseguró que se continúa avanzando en el proceso de organización y unificación de los diferentes sectores de la sociedad en resistencia cívica, “esto como parte de una estrategia para volver a las calles”.

Carlos Tϋnnerman Bernheim, coordinador de la Alianza Cívica y ex diplomático nicaragüense, explicó que mientras no haya seguridad de obtener los 24 votos necesarios para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) y suspender a Nicaragua de este organismo internacional, el Consejo Permanente no convocará a una sesión general extraordinaria para discutir el tema.

Con esta resolución de los 15 integrantes de la Cámara Baja de los partidos Republicano y Demócrata del Congreso norteamericano, se abre camino a las aplicaciones de sanciones individuales a más funcionarios del Gobierno de Nicaragua

A su vez, es otro mecanismo de presión para que acceda a la liberación de los más de 160 presos políticos y a las reformas electorales, para la democratización del país, según la oposición.

A la fecha el Gobierno de Estados Unidos ha aplicado sanciones contra 14 funcionarios del Gobierno de Nicaragua y del circulo de confianza de Ortega por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos.