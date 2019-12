UNAB pide una Navidad sin presos políticos

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) desarrolló el primer encuentro nacional, en el que participaron una diversidad de agrupaciones sociales, manifestantes excarcelados y familiares de reos políticos.

Según la UNAB, este es un paso que demuestra el avance en la conformación de la Gran Coalición

Opositora, que se pretende esté lista en el año preelectoral 2020.

“Con este encuentro estamos demostrando que no vamos a formar una coalición, que solo sea electoral, si no que tenemos el objetivo de recuperar nuestras libertades, trabajar en la reconstrucción de la nación, por eso vemos aquí incluso personas que ni siquiera son de partidos políticos, si no de gremios, de departamentos y ciudadanía autoconvocada”, dijo Guillermo Incer, miembro del Concejo Político de la UNAB.

Este encuentro fue dedicado a los 160 presos políticos, de los cuales 25 pasarán por segunda ocasión una Navidad en prisión, de no ser liberados antes del 25 de diciembre.

“Este encuentro es para reforzar nuestra identidad, como unidad nacional y recargar baterías para los desafíos que tendremos el próximo año, en el que esperamos más presión internacional para el presidente (Daniel) Ortega”, aseguró Violeta Granera, mimbro de la UNAB.

Durante el evento se compartieron las negligencias médicas de las que son víctimas los reos políticos, se mostraron los mecanismos utilizados por jueces y fiscalía en su búsqueda por “fabricarles delitos comunes” a manifestantes antigubernamentales.

Durante la actividad tanto los familiares de los manifestantes presos como los activistas solicitaron que lo que más se desea en este momento es “Una Navidad sin presos políticos”.