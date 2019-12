Diputados del PLC valoran retiro de la Asamblea Nacional

8:38 a.m.

Los 28 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que incluyen también a los suplentes, se comprometieron a reflexionar sobre retirarse o no de la Asamblea Nacional, tras la renuncia de los diputados del Partido Conservador (PC).

“El tema se ha abordado con detenimiento y no podemos de manera inmediata tomar una decisión, porque el 50% de nuestros diputados ni siquiera están en el país, de manera que no podemos tomar una decisión si no está a favor una mayoría”, aseguró Jimmy Blandón, jefe de bancada del PLC.

Los diputados del PLC no creen que se verán afectados por las supuestas sanciones que emitirá Estados Unidos el próximo año y que se espera también afecten a la Asamblea Nacional, razón por la cual el Partido Conservador renunció a sus escaños en el Parlamento.

“Hemos sido consecuente con el discurso que tenemos, porque hemos votado en contra de todas las leyes que venían a perjudicar a los nicaragüenses, respaldamos a los presos políticos con dos iniciativas de ley que presentamos y eso es gracias a la facultad que tenemos por el hecho de encontrarnos en la Asamblea Nacional”, especificó Blandón.

El jefe de bancada del PLC reconoció que todo lo propuesto en el Parlamento fue boicoteado por el oficialismo, pero que ellos han demostrado a nivel internacional que aún existe en el Poder Legislativo una bancada de oposición.

Durante el anuncio de su renuncia Alfredo César, presidente del Partido Conservador, dijo que a partir de ese momento trabajaría más a fondo en la conformación de la coalición opositora que se espera haga frente al partido de Gobierno en unas próximas elecciones presidenciales, sin embargo el PLC confirmó que desde su primer encuentro con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no se les ha vuelto a llamar para discutir el tema de la unidad.

“Nos dijeron que preparáramos a dos delegados para que se integraran a una comisión, lo hicimos y nombramos dos correligionarias de experiencia, quienes trabajaron en la creación de reformas electorales, pero no nos han llamado en busca de incluirnos en esa coalición”, dijo María Haydée Osuna, presidenta del PLC.

Los diputados del PLC no dieron una fecha exacta para confirmar su decisión de retirarse o no de la Asamblea Nacional, ya que aseguran que es un proceso complicado y que requiere tiempo para reflexionar.