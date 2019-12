Alianza Cívica se compromete a crear la Coalición Nacional a inicios de 2020

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, realizó este viernes un resumen de este año, en cuanto a su gestión que busca la solución de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril del 2018.

Lesther Alemán, miembro de esta organización opositora, afirmó que están comprometidos a formar a inicios de 2020 la gran coalición opositora, la cual no pretenden que sea preelectoral y electoral, si no que haga cambios sustanciales a las instituciones y leyes del país, para no permitir “nuevas dictaduras”.

“Será una coalición basada en un acuerdo país, no será solamente para una contienda específica, si no para lograr un triunfo electoral que perdure y camine hacia una reforma política y económica, que evitará que los nuevos gobernantes se desvíen de la voluntad popular, como lo han hecho en reiteradas ocasiones”, dijo alemán.

Los sectores más afectados este 2019, de los que tienen representatividad en la Alianza Cívica, son el de los afrodescendientes que este año sufrieron la invasión de colonos, quienes los expulsaron de sus tierras y pusieron en riesgo su seguridad alimentaria.

“12 comunidades indígenas recurrieron ante la Corte Interamericana Derechos Humanos (CorteIDH) a buscar medidas de protección y ni con ello son respetados, ahora no pueden entrar en su parcela para autoproveerse de alimentos y para enfrentar la hambruna”, expresó Daysi George, representante de las comunidades indígenas en la Alianza Cívica.

George aseguró que ante los atropellos de los colonos respaldados por el Gobierno, la unión de todos los pueblos, los gobiernos comunales, municipales, las organizaciones sociales, políticas y económicas, es necesario construir una verdadera autonomía como modelo Gobierno.

Al cierre del 2019 la Alianza Cívica además registra el asesinato de personas opositoras al Gobierno.