Diputados del PLC no renunciarán a la Asamblea Nacional

Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), no renunciarán a sus puestos en la Asamblea Nacional, confirmó la vicepresidente del partido, María Fernanda de Alemán.

Según María Fernanda, la renuncia del partido no es una decisión personal y esta acción no haría ninguna presión al partido de Gobierno.

“Nosotros no somos una bancada de un diputado, si no de 28 diputados entre suplentes y propietarios. Nosotros nos debemos a una institución política donde se debe analizar esa decisión a profundidad y tenemos varias razones para no abandonar nuestros escaños porque tenemos que luchar desde la Asamblea y renunciando no lograremos sacar a (Daniel) Ortega del poder”, manifestó María Fernanda de Alemán.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2016, el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ubicó a 71 diputados en la Asamblea al conseguir un 72.44% de los votos, mientras el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) solo logró ocupar 14 escaños del Parlamento, tras obtener 15.03% del total de votos.

El pasado 18 de diciembre Alfredo César, presidente del Partido Conservador (PC) anunció su retiro de la Asamblea Nacional, afirmando que ese órgano político era antidemocrático y discriminatorio, sin embargo la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que si un diputado se retira de su escaño y no pone su renuncia, tiene un plazo de 60 días para retractarse y asumir nuevamente el cargo.