Alianza Cívica dice que “atentado” contra sus miembros es responsabilidad del Gobierno

Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, denunciaron que fueron víctimas de un “atentado” perpetrado la noche del pasado lunes a manos de supuestos parapolicías en La Libertad, Chontales.

La Alianza Cívica no descarta que estos ataques ocurran por una falta de control de estos grupos armados, surgidos a raíz de la crisis que estalló en abril de 2018 y que son señalados de cometer crímenes de lesa humanidad contra las personas que participaron en las protestas antigubernamentales.

Los miembros de la Alianza Cívica fueron perseguidos por un vehículo, del cual se bajaron cuatro personas, quienes dispararon contra los carros en los que se transportaban los miembros de esta organización.

De acuerdo con la Alianza Cívica, el ataque ocurrió cuando Eliseo Núñez, Max Jerez y otros dos miembros de esta organización, regresaban a Managua tras asistir a una reunión en Chontales.

Según los afectados, el vehículo en el que se transportaban las personas que dispararon en su contra, llevaba una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sin embargo no pudieron reconocer los rostros de los armados.

Max Jerez responsabilizó al Gobierno por promover estos actos de violencia en contra de los opositores.

“La señora Rosario Murillo, hace gala de un mensaje que incita a la violencia, que incita al odio de sus bases hacia todo lo que es oposición, esto les da legitimidad a sus simpatizantes de que si usan la violencia van a estar seguros y quedará impune el hecho que cometan”, afirmó Jerez.

El líder estudiantil además exigió al Gobierno generar las condiciones necesarias para efectuar reformas electorales que garanticen a los nicaragüenses unas elecciones libres.

“Si no se ve una erradicación de estos paramilitares, no tendremos un proceso electoral creíble, porque la gente no va a poder manifestar su voluntad libremente y conscientemente sin tener un fusil apuntando sobre su cabeza por votar en contra del partido de Gobierno”, remarcó Jerez.