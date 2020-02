Diputado del PLC niega formar parte del nuevo movimiento conformado por Alfredo César

Miguel Rosales, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), se desvinculó de la “Unión de Centro Derecha”, un nuevo movimiento, que divide a la oposición nicaragüense de cara a las elecciones presidenciales 2021, que ha sido conformado por el presidente del Partido Conservador (PC), Alfredo César.

“Junto con Noel Vidaurre, nos reunimos y ellos me presentaron la propuesta, me dijeron que aglutinaríamos al Partido Ciudadanos por la Libertad, al Movimiento Campesino y otros movimientos políticos, yo les dije que me gustaba la idea y que se las presentaría a la junta directiva del PLC. No soy fundador de ese grupo”, afirmó Rosales.

El Partido Conservador, considera que la reacción de Rosales, responde a presiones del PLC, pero que ya había confirmado ser parte de este movimiento.

Por su parte Alfredo César, quien ha sido fuertemente criticado por la oposición nicaragüense e incluso señalado de ser “cómplice” del Gobierno, dice que el voto por la Coalición Nacional, movimiento de oposición que pretende ser la fórmula contra el partido de Gobierno y a la que se han sumado la mayoría de organizaciones y partidos políticos, “significaría recaer en el pasado”.

“Hace 41 años, después de Somoza, la población decía ‘que venga cualquiera’ y vemos las consecuencias y si votamos por la Coalición, será de nuevo lo mismo, porque su núcleo es de los que pactaron con Ortega, en este caso el PLC y sus antiguos aliados. Sería un Orteguismos sin Ortega”, aseguró Cesar.