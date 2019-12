Partidos políticos van a elecciones regionales sin credibilidad en el CSE

10:07 a.m.

Hasta el partido Myatamara, aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, (FSLN), desconfía de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), quienes están a cargo de contar los votos en las Elecciones Regionales 2019.

El presidente del partido Myatamara, Osorno Coleman, asegura que no hay confianza en el poder Electoral.

"No puedo decir que confío porque siempre han habido anomalías, pero tenemos que arriesgarnos y vamos a trabajar con los fiscales pero, o sea, no digo que yo confío cien por ciento en el Consejo Electoral y el hecho de que sea aliado del frente no significa que estamos garantizados todos, porque ahorita vamos con nuestra casilla”, declaró Coleman.

Por su parte, los demás partidos, aunque han criticado al poder electoral de estar inclinado al gobernante frente sandinista, refieren que ellos confían en sus fiscales.

“En este caso particular, estamos confiando en nuestros fiscales, que son la base fundamental para estas elecciones”, dice Mario Asencio, presidente del Partido Liberal Independiente (PLI).

Por su parte, el partido Ciudadanos por la Libertad dice que los comicios regionales del 3 de marzo son un reto por la situación en la que se encuentra el país y que ellos están dispuestos a tomar el riesgo.