Situación de Nicaragua sigue presente en agenda internacional, según experto

A pesar que en las últimas semanas a nivel internacional se ha tocado muy poco el contexto sociopolítico que vive Nicaragua desde abril pasado, no significa que ya se hayan olvidado de esta situación, refiere el analista político Fanor Avendaño.

Para el analista, Nicaragua continúa en la agenda internacional principalmente con el tema de violación a derechos humanos, en especial por organismos internacionales más preponderantes del tema que están preocupados por la problemática a la cual debe buscársele una solución lo más pronto posible.

Lea: Legisladores desconocen llegada de eurodiputados a Nicaragua

En relación a los países que han criticado al gobierno de Nicaragua, dice que también se mantienen esas posiciones pues cada nación tiene su agenda, lo que no significa que se hayan olvidado del panorama que vive Nicaragua.

En este sentido, Avendaño refiere que esos países ya han exhortado al estado nicaragüense solucionar la actual coyuntura social y política con la que convive el país desde hace 7 meses.

“Esto no quiere decir que Nicaragua ya esté totalmente ajena a una agenda internacional, de observación de cómo va su política de derechos humanos, también no hay que descartar que Nicaragua no es un eje principal de tensión y de atención de países que quieran a Nicaragua desestabilizarla y decir que el gobierno del presidente Ortega ya sea desplazado”, explica el experto.