Asamblea Nacional anula personalidad jurídica a 5 organismos nicaragüenses

La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personalidad jurídica a 5 organizaciones de la sociedad civil por supuestamente estar vinculadas en actos ilícitos para "destabilizar el país" y que incumplieron con sus esquemas de trabajo bajo los cuales se les fue concedido dicho estatuto.

Las organizaciones a las cuales se les canceló su personalidad jurídica son:

Fundación Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS).

Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE).

Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación del Río).

Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO).

Fundación Popol Nah para la Promoción y el Desarrollo Municipal.

Todas las órdenes para la anulación de las personalidades jurídicas de estos organismos fueron presentadas por el diputado Filiberto Jacinto Rodríguez López.

En esta ocasión, a todas las instituciones se les imputó gestionar y recibir fondos para el "Golpe de Estado" que supuestamente se orquestó contra el Gobierno de Nicaragua, presidido por el presidente Daniel Ortega.

A la Fundación Instituto de Liderazgo de las SEGOVIAS (ILLS), al IPADE y a la Fundación del Río se les señaló de no poseer una junta directiva actualizada y no presentar sus estados financieros al ente regular correspondiente; dichas acciones influyeron en la cancelación de sus personalidades jurídicas.

En específico, al ILLS se le acusó de financiar tranques y, según investigaciones (que no se presentaron en el plenario), pagaban 500 córdobas a ciudadanos para que "crearan el caos" en dichos tranques.

Las órdenes de cancelación de personalidad jurídica establecían que estos organismos "habían desnaturalizado sus actividades al realizar actos que no estaban afines con su trabajo por los que se les había concedido su personalidad jurídica".

Las cinco organizaciones "violentaron el orden público mediante campañas para desestabilizar el país".

Todas las anulaciones se aprobaron con el 70 de los votos de los diputados de la Asamblea Nacional.

Hasta el momento, a 8 organizaciones se les ha cancelado su personalidad jurídica.

El retiro de personalidad jurídica a organismos de derechos humanos y movimientos civiles en Nicaragua deja en indefensión a la ciudadanía, así lo afirmaron diferentes organismos no gubernamentales.

Luisa Molina, de la Coordinadora Civil en Nicaragua, dijo que "en Nicaragua existe una ley, la Ley 147 que es la que cobija toda la parte organizacional y financiera de organizaciones sin fines de lucro, el cual es un derecho constitucional, un derecho jurídico que tienen las personas naturales de asociarse para desarrollar cualquier objetivo que ellas crean".

Molina también afirmó que las organizaciones civiles y de derechos humanos han contribuido en el desarrollo económico, político y social en Nicaragua, por lo que no existen "razones" para retirarles la personalidad jurídica.

"Hoy van contra las organizaciones de la sociedad civil lo cual deja a Nicaragua en indefensión porque un mecanismo de defensa son los de la protección de Derechos Humanos, cuando uno no confía en un estado no confía en un gobierno no confía en una policía pues uno va a un mecanismo de Derechos Humanos", explicó Molina.

Por su parte, José Antonio Peraza, del Movimiento por Nicaragua, dice que para él, el retiro de personalidades jurídicas a organismos independientes "es otro nivel de represión".

"Eso es grave porque estas organizaciones son las que han estado trabajando desde hace mucho tiempo por la democracia, por el estado de derecho y por las libertades. Y es más grave todavía cuando se reprime y se les quita personería jurídica a organizaciones de Derechos Humanos, parece que ahora van con centros de investigación, ya sucedió con el Ieepp y ahora van con 5 organizaciones que trabajan los temas de gobernabilidad; organización que consideramos como casi hermana Hagamos Democracia pues ya ha sufrido y parece que van a seguir", finalizó Peraza.

Peraza también afirma que lo más importante es retomar el diálogo nacional que es la principal salida a esta crisis sociopolítica y económica que vive el país.