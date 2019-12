Nica Act ya es Ley: Presidente Donald Trump ya firmó

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Nicaraguan Investment and Conditionality Act, conocida como Nica Act, la tarde de este jueves 20 de diciembre con la cual se estaría sancionando al gobierno del presidente Daniel Ortega por actos de violación a los derechos humanos y corrupción.

La Nica Act fue aprobada junto con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, propuesta por el senador Bob Meléndez con el fin de aplicar sanciones al presidente Ortega y sus allegados que en su momento participaron en la ola de violencia y represión que vive la nación centroamericana desde mediados de abril.



El congresista Mario Diaz-Balart estuvo presente a la hora de la firma y destacó que "ha apoyado ardientemente las sanciones contra los miembros del régimen de Daniel Ortega".

This afternoon, I participated in the bill signing of H.R. 1918, the Nicaraguan Investment and Conditionality Act (NICA). I am an original co-sponsor of this bill and have ardently supported sanctions against members of Daniel Ortega's regime. #NicaAct



"Gracias presidente Donald Trump por firmar la Nica Act. Un honor estar con el senador Ted Cruz y Mario Diaz-Balart por presenciar este proyecto de ley de referencia promulgado en apoyo de la gente de Nicaragua y su aspiración por restaurar los valores democráticos", escribió Ileana Ros-Lehtinen en su cuenta de Twitter.

Thank you @POTUS for signing #NICAAct into law. An honor to be w @SenTedCruz + @MarioDB to witness this landmark bill enacted in support of the people of #Nicaragua + their aspiration to restore democratic values. pic.twitter.com/szTlfmWsSN