"Gobierno insiste en mentir", señala exembajador ante la OEA

8:45 a.m.

Para el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Edgar Parrales, la carta que envió el gobierno de Nicaragua al secretario general de la OEA Luis Almagro justificando la suspensión de las misiones del GIEI, Meseni y la CIDH, es otro acto irracional por parte del actual gobierno ya que sólo logrará un mayor aislamiento político de Nicaragua ante la comunidad internacional.

La misiva firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores Denis Moncada, acusa a Almagro de estar detrás del conflicto sociopolítico que vive Nicaragua desde el 18 de abril.

“Nuestro gobierno no puede dejar pasar por alto su irresponsable intervención en la XV Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza realizada en Miami del 5 al 7 de septiembre del 2018 en la cual usted señor Secretario General Luis Almagro expresó de manera acusadora y amenazante que: «es inadmisible completamente que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura. Debemos ser también conscientes que no podemos permitirlo y debemos en cada caso dar las respuestas de la comunidad internacional para asfixiar la dictadura que también se viene instalando en Nicaragua»".

La carta continúa expresando:

ello pone en evidencia su participación en la escalada criminal, injerencistas, promoviendo acciones terroristas en el orden político, económico y militar que viola los derechos humanos del pueblo nicaragüense y que en una abierta actitud injerencista violatoria del Derecho Internacional atenta contra la soberanía de Nicaragua, señala la carta de cancillería.

En relación a estos señalamiento del gobierno hacia el secretario general de la OEA, Parrales destacó que “el señor Almagro ha dicho lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo está claro, que no son inventos de él, está clara la comunidad latinoamericana, está clara la comunidad europea, están claros los organismos internacionales, la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, está claro el pueblo nicaragüense en su mayoría prácticamente".

Parrales considera que en estos últimos tiempos "es una insistencia del gobierno en mentir, y últimamente veo como que hay una especie de competencia en quién miente más y quién es más descarado entre la policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores porque son los que han estado manifestandose por parte del Estado”.

El exembajador ante la OEA, agregó además que la estrategia del gobierno en relación al conflicto político que vive el país ha sido “defender por defender lo indefendible”.

“¿Quién no está claro de que hay un eje maligno entre Caracas, La Habana y Managua? Todo el mundo está claro de eso. ¿Quién no está claro de que aquí nos quieren ‘cubanizar’. ¿Quién no está claro de que aquí están repitiendo el modelo de procedimiento y comportamiento que tuvo Venezuela con relación a las protestas? Todo el mundo está claro de eso, entonces ¿A quién van a engañar? A nadie”, sostuvo Parrales.