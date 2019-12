Primer paso de la Carta Democrática para Nicaragua listo, ¿qué sigue ahora?

10:04 a.m.

Este viernes se realiza una sesión especial para considerar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA.

En términos generales, según las delegaciones de Argentina y Chile, esta sesión representa el primer paso para la aplicación de la Carta Democrática, y confían en que lo más pronto posible se dé seguimiento al segundo párrafo de la Carta Democrática que expresa lo siguiente:

El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Denis Moncada, canciller de Nicaragua, toma la palabra y expresa que "el Gobierno de Nicaragua rechaza y condena la convocatoria de esta sesión solicitada por Luis Almagro, Secretario General de la OEA".

Añadió que Almagro actúa y continúan actuando en favor de los grupos pro golpes de Estados que buscan sacar del poder al presidente Daniel Ortega.

Para el Canciller Moncada, el secretario general "trata de manipular el artículo 20 de la Carta Democrática, (...) la OEA debería apoyar el Gobierno legítimo del presidente Ortega y no estar en favor de los grupos golpistas. Esto no es viable, transgrede la constitucionalidad de la OEA".

Estas acciones de incidir en la política nicaragüense, es otra forma que busca Almagro para permanecer en el cargo de secretario general de la OEA, indicó Moncada.

El funcionario Denis Moncada reiteró que Luis Almagro "no está facultado en las actuales circunstancias de normalidad en el país" a convocar esta sesión aduciendo el capítulo 20 de la Carta Democrática pues "el gobierno no cuenta con su anuencia y aprobación".

La representante de Venezuela toma la palabra y apoya las declaraciones de Denis Moncada.

"Venezuela expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Nicaragua", expresó la delegación venezolana.

Luego de estas intervenciones se aprueba el orden del día.

Se procede al segundo punto: se ofrece palabra a Luis Almagro, Secretario General de la OEA:

Almagro inicia su intervención: brinda una explicación de cuándo se puede activar la Carta Democrática Interamericana en un país:

Cuando se ha tocado el orden de un país, si hay alguna alteración en su democracia se inician los procedimientos de activación de la Carta Democrática. En el caso de Nicaragua, varios informes de organismos internacionales respaldan la situación de alteración al orden democrático que se vive en la nación centroamericana, es por ello que se puede convocar a una reunión y otras acciones diplomáticas para tratar la situación del país, detalló Almagro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, explica brevemente los diversos informes y comunicados de prensa que han documentado la grave violación de derechos humanos que se vive en Nicaragua desde el pasado 18 de abril de 2018:

Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH menciona lo siguiente: la fuerza desproporcionada por el gobierno de Nicaragua para reprimir las protestas pacíficas, instalación de equipos parapoliciales ubicados en diversos puntos del país, detenciones ilegales de ciudadanos que participaron en las protestas, violaciones a la libertad de prensa, asedio y allanamiento a los medios de comunicación independientes, juicios sin base legal, uso de fuerza desproporcionada para eliminar tranques, violación a las recomendaciones de la CIDH para garantizar el debido respeto a los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense, entre otras acciones.

Conozca con más detalle los informes que ha realizado la CIDH sobre la situación de Nicaragua:

Una vez más, la CIDH reiteró al Gobierno de Nicaragua mostrar verdadera voluntad para dar una solución a la crisis del país y manifestó que seguirán con su trabajo de documentar las violaciones de derechos humanos que surjan en la nación.

“El pueblo de #Nicaragua sufre una de las más graves crisis de derechos humanos en la región en las últimas décadas.” #CIDH — CIDH (@CIDH) 11 de enero de 2019

Luis Almagro nuevamente toma la palabra, entre otros temas, hace incapié en que en Nicaragua no existe separación de poderes, existen vacíos y falta de independencia en el Consejo Supremo Electoral (CSE), no hay espacios formales de diálogos entre el CSE y las fuerzas políticas, no hay un proceso claro para la depuración del padrón electoral, falta de herramientas tecnológicas para garantizar un proceso electoral transparente y libre.

"Queremos que Nicaragua y todos quienes estamos aquí tomemos una oportunidad para resolver la grave situación política (...) instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos (la aplicación de la Carta Democrática) que le dan capacidad de funcionamiento" para la reinstauración de un verdadero Estado de Derecho.

Se concede la palabra nuevamente a Denis Moncada, quien reitera su rechazo a todas las declaraciones de Luis Almagro de la CIDH. Indica que no hay razones para la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua.

"Agente golpista" para Nicaragua, Cuba y Venezuela, así califica Moncada a Luis Almagro.

Moncada explica "actos terroristas" que no fueron documentados por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, GIEI, que acusó en un contundente informe al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad.

El canciller nicaragüense habla por 35 minutos "para tratar de defender la dignidad de Nicaragua". El representante de El Salvador, quien este mes asume la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, le hace un llamado para que concluya su intervención.

La representante de Canadá, en nombre del Grupo de Trabajo para Nicaragua de este organismo, toma la palabra. "La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue deteriorándose", señaló, "hay una erosión en la democracia, pérdida en la separación de poderes, falta de respeto al Estado de Derecho, a la luz de esta situación recomienda al Consejo reunirse lo más pronto posible para apoyar una participación más activa del Gobierno de Nicaragua", para solucionar la crisis.

Estados Unidos ratifica que en Nicaragua existe una manipulación del Consejo Supremo Electoral, se realizan acciones pra debilitar a grupos políticos opositores, y se ejerce violencia a opositores y sociedad civil (...) instamos al gobierno escuche las súplicas de su pueblo para convocar a elecciones libres". Agregaron que estarán pendiente con sanciones a quienes sigan alterando el orden democrático en el país.

Costa Rica: la convocatoria de esta sesión es una nueva oportunidad para buscar una solución a la crisis en Nicaragua y pasa por valorar la situación real en el país, hacemos un llamado para gestionar actividades diplomáticas que busquen verdaderamente una salida a lo que se vive en la nación".

Denis Moncada toma nuevamente la palabra: "Nicaragua está en normalidad, la población está en sus actividades cotidianas, nuestras instituciones están bien, nuestra economía camina, solicitamos el respeto a nuestra soberanía".

La representante de Argentina manifestó que con esta sesión "hemos dado inicio al proceso del artículo 20 de la Carta Democrática para una apreciación colectiva de lo que pasa en Nicaragua, daremos seguimiento, seguiremos con el proceso estipulado en el segundo párrafo de lo que indica la Carta para Nicaragua".

Perú: "en Nicaragua se está incumpliendo con los elementos esenciales para el establecimiento de una democracia representativa, el Perú concuerda con el secretario general sobre la naturaleza de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana".

Bolivia: "las verdaderas soluciones vendrán de los actores nacionales, con un diálogo entre los nicaragüenses, si la verdadera intención es beneficiar a Nicaragua, estamos convencido que romper el diálogo con ellas no servirá de nada, reiteramos nuestro clamoroso llamado a un diálogo sin imposiciones que permita a los nicaragüenses a avanzar".

Se concluye orden del día. Se levanta la sesión.