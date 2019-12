María Fernanda Flores: “PLC no asumirá presidencia de ninguna comisión en la Asamblea Nacional”

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no asumirá la presidencia de ninguna de las comisiones de la Asamblea Nacional, afirmó la diputada liberal María Fernanda Flores, quien realizará la propuesta en el encuentro de bancada que se realiza este lunes.

Según María Fernanda, en las presidencias anteriores ostentadas por el partido tuvieron que "renunciar", porque no se les permitía ejercer su cargo "plenamente".

Lea: PLC con esperanzas en “retomar el poder” en el caribe nicaragüenses en próximos comicios regionales

"Nosotros nos mantenemos en las comisiones, porque esa es parte de nuestra obligación como legislativos, yo estaba en la del exterior y en la de educación y yo quiero quedarme en las mismas dos comisiones. Yo en lo personal no asumo ningún puesto más que mi participación como un miembro dentro de la comisión porque es mi obligación parlamentaria y un derecho que tengo como diputada. No me interesa ser presidenta, no me interesa ser vicepresidenta de ninguna comisión y hoy lo vamos a discutir en la sesión que tenemos de bancada; yo voy a proponer que ninguno de nosotros aceptemos ni presidencias ni vicepresidencias", dijo la diputada liberal.

Según Flores, la decisión se deberá tomar entre los 14 diputados liberales y afirma que su no se "expondrán", apesar de tener derecho a participar en 4 comisiones.

La Asamblea Nacional cuenta con un total de 17 comisiones, entre ellas la Comisión Permanente de Política Interior, Comisión Permanenete de Política Exterior, Soberanía e Integración; entre otras.