Inicia consulta del Proyecto de Reforma a Ley de Concertación Tributaria

11:39 a.m.

La Comisión Económica de la Asamblea Nacional inició este martes el proceso de consultas del Proyecto de Reforma a la Ley de Concertación Tributaria propuesta por el ejecutivo.

Las consultas iniciaron un día después de que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentara ante el hemiciclo el proyecto de reforma que incrementa para las grandes empresas el pago del Impuesto sobre la Renta (IR) a un 3% y para las principales empresas un 2%.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), insistió en que la solución a la actual situación del país requiere de una negociación política y no de nuevas medidas económicas en materia tributaria y de seguridad social que sólo llevarán a la quiebra de muchas empresas.

En declaraciones a un medio escrito nacional, Aguerri sostuvo que analizan en detalle el proyecto de reforma para pronunciarse en los próximos días.

"No van a cambiar la realidad del país, el gobierno pretende no asumir sus costos políticos, trasladándolos a los trabajadores del sector privado”, sostuvo.

NO TOCARÁN REMESAS

En relación al Impuesto sobre la Renta (IR) a las remesas familiares del extranjero contemplada en la reforma, los sectores hasta ahora consultados rechazaron esta posibilidad, lo que obligó al gobierno a "corregir ese error".

Según el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, fue "un error de digitación y nunca se habló de impuestos para las remesas (…) Hemos mandado a investigar qué pasó y me han informado que ya no estará eso colgado en la página de la Asamblea Nacional y que fue un error de typeo que pasa muchas veces, fue un error humano”, sostuvo el funcionario.

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, en una nota publicada en el portal web del parlamento aseguró que "las remesas son intocables, no se van a gravar. No existe ningún impuesto, no hay nada que vaya a reducir las remesas”.

De acuerdo a Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción y Economía de la Asamblea Nacional "es absolutamente falso y nunca ha estado ni el interés, ni en la voluntad del gobierno de reconciliación y unidad nacional generar algún gravamen a remesas familiares percibidas por residentes".

"Si ustedes observan, la iniciativa oficial que esta guindada en la página web de la Asamblea Nacional, se deja claramente establecido que lo que se manda a derogar es el numeral 6 del artículo 79 (de la Ley de Concertación Tributaria) que tiene que ver con los premios en dinero o en especies provenientes de juegos y apuestas realizadas en casinos", añadió el diputado sandinista.

La reforma también fija el Impuesto sobre Valor Agregado o IVA a una extensa lista de productos de consumo que antes estaban exentos de este impuesto.

Hasta ahora la Asociación de Comerciantes afín al gobierno dirigida por Jorge González dice estar de acuerdo con esta modificación a la Ley pues asegura que no afectará el valor de la canasta básica ni tampoco generará especulación en los precios de la mayoría de productos que la conforman.

"En ningún momento podemos permitir que se dé la especulación porque para eso estamos aquí (participando de las consultas), para eso se está aclarando que la reforma no viene a afectar a ningún producto de la canasta básica (...) nosotros recibimos la mercancía y compramos dentro del país, nosotros somos comerciantes pequeños y medianos, no somos los grandes comerciantes", insistió González.

Los primeros en ser consultados este martes sobre la reforma fueron empresas petroleras como UnoPetrol, Puma Energy, Conimipyme, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (ANDIVA) , empresas licoreras entre otros sectores económicos.