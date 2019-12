Reforma Electoral creíble y confiable, principal reto para acordar en el Diálogo Nacional

11:03 a.m.

Mientras no se resuelva el actual conflicto político que afecta al país y no se hagan cambios profundos en materia electoral, no existirán condiciones para realizar elecciones regionales en la Costa Caribe nicaragüense, concluye el exdirector de cedulación del Consejo Supremo Electoral, CSE, Dionisio Palacios.

Ante la posible reanudación del Diálogo Nacional, Palacios considera que lograr acordar una reforma electoral creíble y confiable será uno de los principales retos que tendrá la contraparte del gobierno en la mesa de negociación.

