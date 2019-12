Presidente Daniel Ortega confirma reanudación del Diálogo el próximo 27 de febrero

11 a.m.

El próximo miércoles 27 de febrero el Diálogo Nacional se estará reanudando con representantes tanto del Gobierno de Nicaragua como líderes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La noticia fue confirmada por el presidente Daniel Ortega, durante su discurso en el acto de conmemoración del 85 aniversario de muerte del General Augusto C. Sandino.

"Nosotros asumimos el compromiso ante nuestro pueblo para que esta negociación vaya cargada de buena voluntad y de compromiso para darle a nuestro pueblo lo que merece que es la paz con justicia y dignidad", expresó el presidente Ortega.

Esta mesa de negociación es para poder “abrir una nueva ruta, porque ya no podemos hablar de que vamos a retornar a la situación anterior, ya no, eso ya pasó", expresó Ortega

En esa mesa, según el presidente Ortega, se espera consolidar la paz en Nicaragua y construir un nuevo camino que mejore las condiciones para recuperar el crecimiento económico del país.

"Ya no con la multitud, no con esa multitud, tampoco con medios de comunicación, es que eso no es correcto en ninguna negociación", dijo el mandatario.

En un comunicado, la Alianza Cívica dio a conocer el equipo negociador que estará presente con los representantes del Gobierno para dar una salida a la actual crisis que enfrenta el país.

En horas de la tarde, se dio a conocer que el Diálogo Nacional se estaría reanudando lo más pronto posible, según declaraciones del presidente del Grupo Financiero Lafise, Roberto Zamora, en entrevista con un medio de comunicación español.

El pasado 16 de febrero, representantes del Gobierno de Nicaragua y ciertos empresarios se reunieron para iniciar un proceso de negociación con el fin de dar una salida pacífica al actual contexto nacional, esta reunión fue respaldada por la Iglesia Católica del país, a través del Cardenal Leopoldo José Brenes.

Roberto Zamora destacó en la entrevista que el país cada día avanza a una debacle económica, por lo que es fundamental reanudar el Diálogo Nacional.

“Si no hay una solución política tampoco habrá inversión extranjera ni nacional”, destacó Zamora.

“El tiempo se está acordando”, anunció el empresario.

En una carta, los empresarios dieron a conocer que, a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, esperan ver un avance con acciones concretas para dar una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país desde hace 10 meses.