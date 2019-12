Sanciones presionan al gobierno del presidente Daniel Ortega

Una marcha contrarreloj inició este miércoles para el gobierno del mandatario Ortega, fecha en la que cumple el plazo de 90 días para que el Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, obedeciendo el mandato de la Ley Nica Act, presente un informe ante el congreso de su país sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua lo que podría agilizar la aplicación de sanciones.

Desde su análisis político, Fanor Avendaño considera que en los próximos días o semanas puede haber sanciones de Estados Unidos contra algunas personas en Nicaragua, si embargo, dice "no estar tan seguro" que esto (las sanciones) "resuelvan la grave crisis del país".

Avendaño apuesta más por un "proceso de diálogo y negociaciones a lo interno donde haya espacios dónde recibir y dónde dar a beneficio del país", pues cree que "es más efectivo que esperar que un decreto imperial resuelva la problemática nicaragüense".

A esta amenaza de sanciones se suman las presiones que ejerce la administración del presidente Donald Trump con sus socios en la Unión Europea que incluyen sanciones económicas al Ejército de Nicaragua según declaraciones que diera al diario español ABC el enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica, Todd Robinson.

Este miércoles, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que su gobierno “denuncia la represión contra manifestantes pacíficos, la violencia contra los medios de comunicación independientes y la renuencia del gobierno a ceder las demandas del pueblo”.

Ortega's duplicity must stop. The U.S. denounces the Nicaraguan regime’s repression of peaceful protestors, violence against independent media, and reluctance to concede to the demands of the Nicaraguan people. These actions will not go unanswered. https://t.co/591xy2FKrh