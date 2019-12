Unión Europea y Libros para Niños apuestan por desarrollo del hábito de la lectura en la niñez nacional

Promotores, profesores y lectores de literatura infantil participaron en una serie de conferencias y conversatorios con la iniciativa ¡Contar a los niños!, para fomentar este hábito en la niñez nacional.

La actividad formó parte de la agenda cultural del Festival Centroamérica Cuenta, que tuvo el apoyo de la Unión Europea.

“En cada taller que he recibido, como los de Contar para los Niños en Centroamérica Cuenta, encuentro un hilo conductor y es que a un buen lector, le gusta leer y eso es lo que transmite, y eso lo he comprendido, lo vivo yo, me pasa a mí. Con las conferencias me he ido enamorando más de lo que hago”, detalló Ramón García, participante de una de las conferencias.

La promoción de la literatura infantil ocupa un lugar importante en la agenda de actividades de apoyo a la educación y la cultura que desarrolla la Unión Europea en Nicaragua, comentó Margini Herrera, representante de la institución.