Melvin Bravo, jinete profesional de Alta Escuela

La niñez de Melvin Bravo, de origen chontaleño, se vio rodeada de caballos. A la edad de 13 años le regalaron su primer jinete, fue así que inició su pasión por este arte y desde entonces se ha dedicado al entrenamiento profesional. Actualmente trabaja en ‘Rancho El Stellar’’; asegura que ‘‘los caballos, además de los perros, son amigos fieles del hombre y mediante la equinoterapia se mejora la salud física’’.

¿Qué es el arte ecuestre?

Literalmente el arte ecuestre es el arte de representar al caballo. Es decir, hacer que este luzca flexible y armonioso mediante sus movimientos naturales sin interrumpir sus aires.

¿Cómo se ve el arte ecuestre en Nicaragua?

En Nicaragua el asunto del caballo es un poco complicado, ya que lamentablemente nuestra cultura se basa en el abuso y mal entrenamiento del caballo. Estamos lejos de tener grandes jinetes y personas especializadas en la materia para hacer que este mundo ecuestre en Nicaragua sea competitivo y se realice de una manera sutil y natural.

¿Cómo te gustaría que fuera el arte ecuestre en Nicaragua y que consejo darías a los ganaderos equinos?

Me gustaría que se respetara el derecho animal, no solo con el caballo sino con todos en general. Quisiera que el arte ecuestre en Nicaragua se viera como ‘arte’, como la misma palabra lo dice y además que todos apreciaran este talento.

A la industria equino ganadera le aconsejaría que no vean al caballo como un animal sino como un ser vivo del cual uno se puede beneficiar grandemente ya que estos aportan grandes beneficios a la salud física mediante la equino terapia.

¿Qué beneficios aporta la equino terapia a la salud física?

Los caballos además del perro son amigos del hombre y mediante la práctica de la equino terapia continua, se mejora la salud física. Entre los grandes beneficios se pueden destacar que se mejora el equilibrio y la flexibilidad del cuerpo, músculos y articulaciones. La interacción con el caballo mejora el sistema inmunológico y las emociones.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo del caballo?

Ha sido una experiencia única, no me arrepiento de haber elegido esta profesión. Me he preparado en España, con maestros españoles.

Día a día aprendo de ellos, me han hecho relacionarme con grandes ganaderos y he participado en concursos de alta escuela. Actualmente me desempeño como administrador, jinete principal y maestro en ‘‘Rancho El Stellar’’, donde he ejercido los últimos 10 años y tengo bajo mi responsabilidad 21 cuadras de caballos.