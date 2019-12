La marihuana se posiciona como la droga de mayor consumo entre jóvenes de 13 a 17 años

La marihuana es la droga ilícita de mayor consumo entre los adolescentes de 13 a 17 años en Nicaragua y es una adicción que gana campo entre este sector de la población a causa de multiples factores, según estadísticas de Casa Alianza.

Diana Aguilar, terapeuta en drogodependencia de Casa Alianza, asegura que del total de adolescentes y jovenes en riesgo que atiende esta organización, más del 60 por ciento es por consumo de droga, en su mayoría marihuana.

"Aceptar un primer sorbo de cigarrillo o un trago de alcohol desde temprana edad para experimentar sensaciones nuevas puede ser el primer paso que lleve al adolescente al consumo de drogas", según la experta.

"No solamente nos llegan consumidores de marihuana hemos tenido casos de adolescentes consumidores de pastillas, casos de adolescentes consumidores de heroína, muy poco pero hemos tenido algunos casos, la heroína es muy cara, no está accesible, no está mucho en el mercado, entonces la droga de impacto está siendo fuertemente la marihuana", asegura la terapeuta.

Aguilar explica que el entorno, así como antecedentes de consumo en el entorno familiar son algunos de los factores que estimulan el consumo en los adolescentes.

"Si estoy rodeada de un montón de expendios en mi barrio pues fácilmente pueda caer en el mundo del consumo de sustancias. Casos fuertes hemos tenido de inicios de consumo de la población de Casa Alianza entre 8 y 10 años. Tuvimos el caso de una niña de 6 años que inició tomando alcohol, que eran los restos (de licor) que dejaban su familia", relató la experta.