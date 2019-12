El final de la temporada 10 del videojuego Fortnite mantiene desconcertados a sus fans

El inesperado final de la temporada 10 del videojuego más popular entre los jóvenes ha dejado desconcertados a sus fans. Todos sabían de su final, pero nunca imaginaron vivirlo durante el juego.

Epic Games había alertado a sus jugadores que el final de la décima temporada sería el 13 de octubre, enviando mensajes con los nombres y las últimas listas de misiones en sus pantallas, pero nadie esperó este final.

Fortnite's season X event, The End, just wiped out the whole island #Theend #Fortnite #PS4share pic.twitter.com/UbDe9wMuRw