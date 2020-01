Países del Caribe prohiben importación y uso de plásticos

Desde el 1 de enero de este año, 7 países del Caribe prohibieron el uso de plásticos de un solo uso y el poliestireno expandido, una medida que busca frenar la contaminación de las costas por este tipo de desechos.

Jamaica, Belice, Barbados, Dominica, Granada, Trinidad y Tobago y Bahamas, han acordado prohibir la importación y uso de este tipo de material. Cada año más de 300 mil toneladas de residuos plásticos terminan en las costas del Caribe de acuerdo al Banco Mundial.

Al menos 10 países de esta región están entre las 30 naciones que registran mayor contaminación per cápita por plásticos.

Nora Marin, directora de la organización ambientalista ReciclaNica, lamentó que este tipo de iniciativas para proteger el mediobiente en Nicaragua sigan estando ausentes en las políticas públicas.

"Yo creo que aunque hagamos la ley aquí para el no uso de las bolsas plásticas a veces tengo mis dudas que se ponga en práctica porque no se hace valer esa ley. Sería bueno que nosotros como nicaragüenses, si nosotros queremos nuestro planeta, no esperar hasta que nos vengan a imponer una multa por algo que no debemos hacer", expresó Marin.