Deficiencia auditiva en la niñez, estas son algunas de las causas

Si usted tiene un niño o niña pequeño que todavía no aprende a hablar y ha notado que al dirigirse a él o ella parece no prestarle atención, quizás tenga algún problema de audición.

Ileana Ruiz, especialista en audiología del Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos (IMPP), explicó que entre las causas que pueden generar deficiencias auditivas, hay unas que son de tipo congénito como la microtia que es una malformación con la que puede nacer el bebé, que no es más que la ausencia del pabellón auditivo, una deformidad de la pinna u oído externo.

Este tipo de malformación se presenta en 1 de cada 8,000 a 10,000 nacimientos.

“Un niño que no tiene un desarrollo del leguaje normal y que vaya retrasando su desarrollo, es la alerta para una evaluación auditiva. Un niño que no acude al llamado, que no responde a los sonidos del medio es una alerta”, expresó.

La pérdida de la audición también puede ser adquirida por el bebé cuando la madre durante la gestación adquiere enfermedades como rubeola, sarampión o sika, explicó Ruiz.

Los niños que nacen prematuros en tiempo y peso también tienen el riesgo de padecer sordera o aquellos que desarrollan meningitis, encefalitis o traumas acústicos a lo largo de su infancia.

Ruiz, enfatizó en la importancia de la detención temprana para poder hacer una intervención oportuna y garantizar que el niño o niña tengo un desarrollo adecuado.

Desde 1995 el IMPP es pionero en la prevención y detención temprana de daños auditivos en niños y niñas con discapacidad que requieren de pruebas audiológicas.

“Aquí intervienen el apoyo pedagógico que nosotros le damos a la familia, el uso de aparatos auditivos que también es importante para mejorar la audición del niño. Todo esto hace que el niño tenga un desarrollo pleno, se pueda integrar y tenga una vida feliz”, añadió.

En el marco del Día Mundial de la Audición que se conmemora este 03 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en que “una intervención eficaz y oportuna puede servir para que las personas afectadas de pérdida de audición puedan desarrollar todo su potencial”.

Datos de esta organización indican que al menos el 5% por ciento de la población mundial, es decir unos 446 millones de personas tienen pérdida auditiva incapacitante y 1 de cada 10 personas desarrollará este problema de salud de aquí al 2050