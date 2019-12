Café De Las Sonrisas: establecimiento atendido por personas con discapacidad

Rosa Emilia Talavera, habitante de Granada, es madre de tres hijos, su dificultad para hablar y escuchar no le han impedido desarrollarse en el campo laboral.

Hace 8 meses se encontraba sin empleo, pero en el Café De Las Sonrisas; ella y su esposo; quien también tiene discapacidad auditiva y para hablar, encontraron una oportunidad de generar ingresos para su hogar.

Rosa labora como mesera y junto a otros hombres y mujeres sordomudas, atienden en el nuevo establecimiento del Café De Las Sonrisas, ubicado en Managua, que dio sus inicios en Granada, gracias a la idea de su fundador, el español Antonio Prieto Buñuel.

“Me cuesta mucho la audición, porque es muy difícil el lenguaje, puedo hablar poco y puedo poner mucha atención a la hora que me están hablando, pero no escucho muy bien, tengo poca audición (…) Gracias a Dios que mi jefe me llamó para que viniera a trabajar con mi esposo aquí al nuevo café, muchas gracias a Dios, porque tenía 8 meses sin empleo pero ahora sí tengo trabajo”, explicó a través de señas Rosa Talavera, mientras un joven interpretaba.

El lugar es muy particular, pues en las paredes, mesas y en cada rincón, hay imágenes que explican el lenguaje de señas, de tal manera que los visitantes tienen la oportunidad de aprender desde cómo pedir la cuenta, decir gracias hasta realizar conversaciones más extensas con los trabajadores del lugar.

“Es un lugar muy bonito, la primera vez que venimos fue una sorpresa, pero venimos y miramos el local y vimos muy bien todo aquí en Managua (…) Anteriormente en Granada me sentía aburrido, porque no tenía trabajo, era muy difícil buscar trabajo, pero aquí me siento muy bien, muy bonito, me siento bien trabajando al lado de mis amigos”, explicó Rodolfo Sánchez, trabajador de Café De Las Sonrisas

En el café no solamente se sirve diferentes platillos, sino que ahora el establecimiento aperturó cursos de lenguaje de señas para el público nicaragüense totalmente gratis, los días sábados, iniciando este 12 de enero.

“Nosotros llevamos siete años en Managua, muchísima gente de Managua nos decía ¿Cuándo Managua? Y creo que ahora era el momento. Acabamos de inaugurar hace sólo tres días y estamos muy esperanzados en esta ciudad. Desde ya les estamos invitando, porque ya hemos empezado nuestra gran primera actividad que es el curso "Me Enseñas" todos los sábados estamos haciendo el curso en horarios de 9:00 am, 11:00 am y 1:00pm, completamente gratuito, clases de lenguaje de señas”, dijo Antonio Prieto Buñuel, propietario del café.

Dirección: Lotería Nacional, 150 mts al sur, Managua