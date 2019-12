Defectos en ovulación y espermatozoides propician infertilidad

La infertilidad puede ser causada por defectos en la ovulación de la mujer, pero también por la cantidad o concentración de espermatozoides que genera el hombre, asegura el doctor Carlos Salgado, del Centro de Fertilidad de Nicaragua en el Hospital Vivian Pellas.

Según el especialista, la infertilidad hace referencia a aquellas parejas que después de un año de haber tenido relaciones sexuales sin protección, no han logrado una gestación o embarazo.

“Las causas de la infertilidad son variadas, tanto en los hombres como en las mujeres. Hay defectos o problemas en la ovulación de la mujer, es decir que los óvulos que son las células femeninas, no maduran mensualmente y de forma ordenada. Hay otra condición en la mujer en la cual los tubitos, o sea las trompas de Falopio que comunican los ovarios con el útero se encuentran obstruidas y de esa forma el óvulo fecundado no va a poder llegar a su destino final que es el útero”, explicó el doctor Salgado.

Aunque el no poder concretar un embarazo no está solamente ligado a problemas femeninos, sino que también está relacionado con problemas en los espermatozoides del varón.

“En el hombre debemos estudiar o tener en cuenta tres factores, que son la cantidad o concentración de espermatozoides que tenga el hombre; debemos estudiar también cómo se mueven esos espermatozoides, si lo hacen de forma lenta, si no avanzan, entonces tenemos problemas para el embarazo. Si los espermatozoides tienen una anatomía distinta o anormal, nos dará problemas de infertilidad, entonces las dos personas pueden tener causales por las cuales no pueda conseguir el embarazo”, explicó Carlos Salgado.

Por otra parte, el médico explica que gracias a las nuevas tecnologías médicas, los tratamientos para combatir la infertilidad son más inmediatos y eficaces. Según el doctor hay tratamientos que ayudan a la maduración del óvulo de la mujer y no toman mucho tiempo como antes.

“Son tratamientos simples, con sólo dar un medicamento en determinados días del mes de la mujer, logramos que crezca y que madure el óvulo. Si no se puede eso, o ese tratamiento no surte efecto, pasaremos a un escalón más alto, posiblemente estemos hablando de la inseminación intrauterina (…) Si en última instancia ese tratamiento no nos da resultado, entonces tenemos que ir a la última instancia, tenemos que caminar hacia el tratamiento más avanzado o de alta complejidad que llamamos fertilización invitro”, dijo el médico.

El doctor Salgado recomienda que cuando las parejas son mayores de 35 años y no han conseguido el embarazo después de seis meses de intento, es importante que visiten al especialista de inmediato, también cuando la mujer es irregular en su período de menstruación, deben examinarse tempranamente; además es necesario que personas que consumen mucho alcohol o cigarrillo, deben someterse a exámenes especiales para descartar enfermedades.