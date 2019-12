¿Por qué las matemáticas son importantes para la vida diaria?

Las matemáticas son necesarias para el día a día y se deben impartir en todas las carreras de la educación superior. Ya sea estudiar medicina, comunicación o las profesiones directamente conectadas a los números, se debe reforzar los conocimientos en la materia, afirman docentes.

José Flores, docente de matemáticas hace casi 20 años, afirma que las matemáticas son fundamentales para cosas tan sencillas como realizar compras en el súper.

“Las matemáticas son importantes, porque nosotros en la vida cotidiana nos regimos por ellas, estamos siempre utilizando matemáticas indirectamente en algunos casos y directamente en otros. Desde el momento que salimos a trabajar sabemos cuánto vamos a ganar, desde ahí ya vamos haciendo operaciones desde sumar o bien cuando hacemos gastos para hacer compras, entonces desde ahí las matemáticas ya vienen siendo muy importantes, porque si no existieran las matemáticas no podríamos desenvolvernos en la vida social y no tendríamos la tecnología que hay”, explicó Flores.

En sus labores de docente para preparar a bachilleres previo a sus exámenes de admisión en universidades, el profesor Flores ha detectado debilidades en diferentes áreas numéricas, según él, los alumnos de secundaria tienen mayor deficiencia en álgebra y geometría.

“Principalmente en factorización, producto notable, potenciación es donde presenta mayor deficiencia el estudiantado a nivel nacional, porque aquí vienen muchachos de diferentes colegios de los departamentos y al evaluarlos observamos que no tienen la suficiente base para poder enfrentar un examen y en general para sus mismos estudios en el colegio presentan una gran deficiencia y mucho mayor con la geometría euclidiana, hay un problema muy serio”, explicó el profesor José Flores.

Cursos de reforzamiento

Los cursos privados de matemáticas previos a los exámenes de admisión son muy comunes en el país, por ejemplo el Centro de Capacitación y Asesoría Pre-Universitaria, tienen más de 20 años realizando grupos de reforzamiento para fortalecer las áreas más complejas de la materia.

Una de las alumnas del centro es María Vega, una joven que aspira a estudiar medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), por eso decidió inscribirse a cursos de reforzamiento en matemáticas.

“He aprendido bastante, hemos desarrollado capacidades, abrir la mente para ver las cosas no desde un punto de vista sino de varias, (las matemáticas) son demasiado importantes, porque básicamente la matemática está en todo y el saber matemática te ayuda en la vida diaria”, dijo la estudiante María Vega.

Y es que uno de los requisitos para los exámenes de ingresos a universidades tanto privadas como públicas es la prueba te matemática básica, con el cual se evalúan las habilidades numéricas de los estudiantes.

Por otra parte, Kenny García, estudiante de tercer año de contabilidad en la UNAN Managua, afirma que durante su preparación para realizar el examen de admisión se encontró con muchas deficiencias que logró vencer en su curso de nivelación o reforzamiento.

“Fui uno de los mejores alumnos de mi colegio, pero cuando vine acá me di cuenta que realmente me hacía falta mucho, yo quería aplicar al examen de admisión, pero cuando a mí me aplicaron acá el primer examen de ingreso salí muy mal, porque me di cuenta que era un estudiante mecánico, entonces pasé el curso gracias a Dios y cuando fui a hacer el examen de admisión pasé con buena nota”, comentó Kenny García.

Según registros oficiales, alrededor de 20 mil bachilleres realizan exámenes de admisión en universidades públicas de Managua y miles asisten a los recintos en los departamentos, lo que representa un reto para el estudiantado y los docentes en ampliar los niveles de interés en la materia.