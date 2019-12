Anabelle Zamora: "la danza ayuda en la formación como artista y persona"

Anabelle Zamora es una bailarina de ballet que dedicó su vida al arte y el baile: hace 12 años se aventuró a creer en ella misma y en su sueño de poner una academia de danza. Tras años de esfuerzo y labor, las alumnas de su academia ahora representan a Nicaragua en concursos internacionales.

Attitude Danza Studio es el nombre de la academia de ballet creada por Zamora, según la bailarina, el principal objetivo por el cual fundó la academia fue porque quería dar a conocer más de este género de baile en Nicaragua y demostrar a nivel internacional el talento nicaragüense.

“Hace muchos años, obviamente yo soy bailarina, pensé en la necesidad de impulsar lo que yo tanto amo, como lo es el ballet clásico, entonces con esa necesidad yo fundé Attitude Danza Studio”, expresó Anabelle Zamora.

Sus alumnas

Una de las alumnas de Attitude y miembro de la compañía es Mariana González, una pequeña que a sus cortos trece años ya sabe lo que es ser campeona en categoría internacional y representará al país junto a sus compañeras de equipo en una competencia próxima.

“Yo entré en Attitude hace dos años y siento que esta academia me ha impulsado mucho, he crecido mucho como bailarina y con las competencias he crecido también. Esta medalla la ganamos ahorita en All Dance Costa Rica y gané el primer lugar con mi variación Fairy Doll y ganamos el trofeo y la medalla de participación. Yo me siento muy orgullosa de poder representar a Nicaragua”, expresó Mariana González, bailarina de la compañía de Attitude Danza Studio.

Pero este estilo clásico de baile, no solamente garantiza el crecimiento artístico de quienes lo practican, sino que también aporta en el desarrollo humano, intelectual y emocional; especialmente si se practica desde pequeños.

“La danza en general ayuda en la formación como artista, como persona, la disciplina, el trabajo en equipo, el compartir, que eso cuando somos adultos igual lo necesitamos en el área laboral. También trato que los papás entiendan que el ballet no solo es un lujo o por tener una figura linda, sino también que eso nos ayuda en un futuro como profesionales, como adultos”, refirió la bailarina y Directora de la compañía, Anabelle Zamora.

Competencias internacionales

Las niñas y adolescentes miembros de la compañía de Attitude también representarán a Nicaragua el próximo octubre en All Dance Continental Panamá y All Dance World en Orlando, Florida, Estados Unidos en noviembre próximo.

El objetivo es dejar en alto el nombre de Nicaragua y demostrar que el equipo tiene talento de categoría internacional.