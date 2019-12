Cre-Arte para Recrearte, una exposición llena de talento nacional

El Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, (INCH), inauguró una exposición artística que muestra las obras de 8 talentosos jóvenes de diferentes departamentos del país.

En las obras, los artistas abordan diferentes temáticas, desde amor, depresión, cambios, arquitectura y otros temas contemporáneos.

Entre los jóvenes se encuentran un pintor granadino, un chinandegano, un matagalpino y un salvadoreño.

Erick Lacayo, uno de los expositores, se declara a sí mismo como “un romántico, enamorado del amor”, por lo que en sus obras decidió plasmar historias de amor como Romeo y Julieta.

“Mi favorita es Romeo y Julieta, porque es la más linda historia de amor que el hombre ha creado jamás. Yo empecé en 2015 a pintar como profesional y exponer, mi tema era la paz mundial por un mundo sin armas, pero con el tiempo lo he ido cambiando”, afirmó Erick Lacayo.

Lacayo también afirmó que exponer obras de arte con otros artistas es muy bueno porque los pintores “compartimos nuestros fans, admiradores, nuestros compradores”, además se promueve el arte de nuevos talentos.

La exposición bajo el lema “Cre-Arte para recrearte” estará abierta al público hasta el 28 de febrero y según los jóvenes talentos, esta es una plataforma para exponer su creatividad y dar a conocer su trabajo.

“Lo que más me motiva y me gusta pintar es Granada (…) tratar no de representar Granada simplemente como una ciudad turística, sino que cada pedacito de la ciudad, como es simplemente una puerta, representa algo; el aire colonial, el trabajo de la arquitectura, es como ver una vieja señora con todas sus decoraciones”, dijo Nasser Mejía, artista granadino.

La entrada es totalmente gratis, así que si sos amante del arte podes visitar la galería del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica de lunes a viernes hasta el 28 de febrero.