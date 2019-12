Carlos Teller jugará con los Dantos en el Pomares

El lanzador zurdo Carlos Teller jugará con los Dantos en el torneo de béisbol de la primera división Germán Pomares. Teller pidió la baja del conjunto Generales de Durango en la liga profesional mexicana.

Teller estaba como pitcher abridor en el equipo azteca y posteriormente fue trasladado al bullpen. "En el relevo no me sentía cómodo, hablé con el gerente y en vez de que me dieran unos días fuera del roster pedí me dejaran libre", mencionó el zurdo nicaragüense.

Ahora ,el lanzador conformará junto a Jorge Bucardo y Gustavo Martínez la mejor rotación de un equipo del torneo Pomares.

Los Dantos son los actuales campeones nacionales y nuevamente favoritos para repetir el título, si le agregamos que presentan también una de las mejores ofensivas de la liga con Ofilio Castro, Elmer Reyes, Ronald Garth, Benjamín Alegría, Omar Mendoza, Rafael Estrada y Leonardo Ortiz.

Sin duda alguna, el manager Antonio "Boricua" Jiménez debe estar súper contento con la incorporación de Teller en el equipo. El pitcher tiene grandes condiciones como una recta que ronda las 90 millas, excelente curva y manejo de lanzamientos de rompimientos.

Teller suma gran experiencia militando en ligas profesionales de México y Venezuela, participó en dos ediciones de la Serie del Caribe y en torneos internacionales.

Es un extraordinario refuerzo para la maquinaría roja en su objetivo de convertirse en bicampeones del Germán Pomares.