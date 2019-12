Nicaragua enfrenta a San Vicente y Las Granadinas en Liga de Naciones

La actividad internacional vuelve para la selección nicaragüense de futbol este miércoles 6pm abren la competencia de La Liga de Naciones Concacaf ante el combinado caribeño de San Vicente y Las Granadinas.

La “azul y blanco” está ubicada en la Liga B, su grupo lo comparte con San Vicente, Surinam y Dominica el objetivo para nuestro futbol es clasificarse a la Liga A donde juegan las verdaderas potencias del área de Concacaf.

Para este primer partido el onceno pinolero le toca jugar como local así que el apoyo del público será muy importante para obtener la victoria y los primeros tres puntos.

Se anunció que la entrada tiene un costo general de C$ 100 (cien córdobas) en la conferencia de prensa previa al partido el seleccionador Henry Duarte confirmo el equipo titular saliendo al campo de la siguiente manera:

Portero: Henry Maradiaga

Defensores: Josué Quijano, René Huete, Marvin Fletes, Manuel Rosas

Mediocampistas: Kevin Serapio, Francisco Flores, Brandon Ayerdis

Delanteros: Juan Barrera, Jaime Moreno, Jorge Betancur

Así mismo el técnico de la selección se refirió al caso de la no convocatoria para Henry García futbolista de buen momento en los últimos torneos. Duarte expresa que no le gusta como futbolista no sabe retornar en defensa fueron las palabras del técnico nacional.

Estas fueron palabras de Duarte y Manuel Rosas en la conferencia.