Fracaso total Nicaragua sucumbe en Liga de Naciones

Cuando pensábamos que el futbol nacional estaba en vías de un crecimiento en la región la realidad nos ha dado un duro golpe con un fracaso absoluto en Liga de Naciones Concacaf.

Surinam derroto a Nicaragua la noche de este lunes por marcador 1-2, y dejó sin ninguna chance a la “azul y blanco” de Copa Oro 2021 y anteriormente el objetivo de ascender a la Liga A de Naciones también se había esfumado.

La defensa es lenta e imprecisa, el mediocampo carece de ideas y nuestros delanteros viven eternamente con la pólvora mojada de esa manera no se ganan ni los partidos en los barrios.

Urge replantear la situación de la selección nacional, urge encontrar jugadores comprometidos con los colores del equipo, jugadores jóvenes que puedan con el cambio generacional para aspirar de nuevo a competir en Concacaf.

Duarte testarudo continúa como director técnico

El seleccionador Henry Duarte que en los primeros años al frente del equipo consiguió grandes resultados hoy es el máximo responsable de la debacle de la selección, pero fiel a su estilo el culpable es cualquier otro menos él y desecha la responsabilidad que le toca.

Es claro que el ciclo del tico en la selección ha terminado eso lo ve hasta un ciego. No obstante se trata de un asunto de dinero Duarte no renuncia porque sabe que dejaría buena cantidad a la federación y Fenifut no despide al técnico por el hecho de no indemnizarlo.

Así el principal perjudicado es el futbol nicaragüense que se priva de eventos internacionales por la terquedad de un técnico que sabe perfectamente no tiene ya nada que ofrecer al equipo.

El contrato de Henry Duarte finaliza en diciembre de 2020, por supuesto que no habrá renovación, solo queda esperar esa fecha para entonces iniciar de nuevo con un proyecto que permita alcanzar los resultados que todos esperamos.