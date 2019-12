Patriots ante Rams en el Super Bowl 53

10:48 a.m.

Por primera vez en la historia, los partidos de finales de conferencia en la NFL se definieron ambos en tiempo suplementario, con desenlaces espectaculares que dejaron como ganadores a los Rams y Patriots.

Rams se imponen como visitantes en New Orleans

El conjunto de los Ángeles logró tomar revancha de la derrota sufrida en temporada regular jugando en campo de los Saints. Con el boleto al Super Bowl en juego, los Rams lograron superar una desventaja de 14 puntos al inicio del partido para terminar ganando el juego y silenciar de manera sepulcral al Superdome.

Todo se definió en el tiempo extra, habiendo New Orleans ganado el volado que le permitía la posesión del ovoide, una intercepción a Drew Brees culminó con un gol de campo para los Angelinos e imponerse en el marcador 26-23 alcanzando así su viaje directo al súper domingo.

Los Patriots vuelven a lograr la hazaña

Tom Brady y sus Patriots no eran los favoritos para ganar ante los Chiefs de Kansas City, algo que no le incomodaba al conjunto de New England. Fue un partidazo de principio a fin con jugadas llenas de emoción, cambios constantes en el marcador y para hacer historia también la conferencia americana definiría a su monarca en tiempo extra.

Con la pizarra igualada a 31-31, la suerte volvió a sonreírle a New England que ganó el volado y sin pensarla dos veces fueron por la jugada de anotación que les diera la victoria.

Asimismo, Rex Burkhead realizó un acarreo de dos yardas que dio el tochdown para la victoria 37-31 de los Patriots que alcanzan su tercer Super Bowl de manera consecutiva. Gran enfrentamiento entre el presente y futuro de la NFL Patrick Mahomes que en esta ocasión se quedó corto ante la leyenda de Tom Brady.

El Super Bowl 53 tiene ya a sus dos invitados, los Rams por la conferencia nacional y los legendarios Patriots por la americana, la cita final es el 3 de febrero en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia.