Depositantes de Bancorp no contagiarán a la banca nacional

El economista Néstor Avendaño instó a la banca nacional a acoger el dinero que fue depositado por el público en el Banco Nacional S.A (Bancorp) que el pasado mes de abril pidió su disolución a la Superintendencia de Banco y Otras Intituciones Financieras (Siboif), tras ser objeto de sanción por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos.

"Hago un llamado para al resto del sistema bancario con el cierre de Bancorp, por favor acepten los depósitos del público que tenía su capital en ese banco, pero no dejen a estos depositantes en el aire. Cualquier depósito mayor a mil dólares, ustedes banqueros pueden exigirle al depositante el origen de esos fondos y si son lícitos, acéptelo; no liquiden, no eliminen a las personas del mundo financiero nacional y no teman a ser contagiados", asegura el economista Avendaño.

Según registros oficiales de la Siboif, los depósitos de Bancorp hasta el 31 de diciembre del año 2018 superaban los 354.8 millones de dólares. Desde que se conoció la sanción y disolución de esta entidad financiera, los bancos en Nicaragua han evitado recibir los fondos por temor a ser blancos de sanciones.

La sanción al Banco Nacional S.A se hizo efectiva el pasado 17 de abril, luego que el Gobierno de Estados Unidos identificara sus nexos con la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), involucrada en actos de corrupción y lavado de dinero.