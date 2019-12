Productores de café y maní: "enfrentamos la peor de las crisis"

Crítica es la situación de los rubros productivos del maní y café.

Los productores de ambos sectores dicen enfrentar uno de sus peores momentos pues los cultivos han sido severamente afectados por una suma de factores que se han agudizado desde hace un año debido a la crisis política que sigue sin resolverse en Nicaragua.

En el caso del café, los productores sugieren utilizar los fondos de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec) que oscila entre US$ 22 a US$ 24 millones de dólares, fondos que fue aportado por los mismos productores, sin embargo, hasta la fecha el gobierno no da cuenta de este dinero, según Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC).

“La situación cafetalera es extremadamente delicada, sumamente preocupante, es sin duda la peor crisis que el sector cafetalero ha tenido en la historia de Nicaragua porque se han aglutinado un sinnúmero de factores: la baja de precios por los últimos tres a cuatro años, la proliferación de plagas y lo que ha dado el tiro de gracia es la falta de financiamiento de la banca privada”, aseguró Carlos Bendaña, director de la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN).

Bendaña manifestó que debido a esta situación “hay un sinnúmero de cafetaleros que han cerrado sus fincas porque no tienen ningún financiamiento”, asimismo estimó que la producción del grano en este ciclo registrará una disminución del 0.7 por ciento respecto al ciclo anterior cuando se cosecharon 2.9 millones de quintales de café, es decir, la expectativa para el ciclo 2019-2020 se reducirá a 2.2 millones de quintales si continúan las problemáticas que afectan al sector.

Ante la crisis que enfrentan los cafetaleros, la franquicia que organiza el reconocido certamen de la Taza de la Excelencia decidió cancelar unilateralmente dicho evento en Nicaragua, informó Bendaña.

Respecto a la producción del maní, José Augusto Navarro, director de Upanic, destacó que en ese rubro se calcula una baja del 25 por ciento del área sembrada para este año.

“Los bancos están limitando muchísimo, además que los intereses han pasado del 7 y 8 que conseguían los agricultores formales a tal vez el 14 y 15 por ciento ahora. El crédito de las microfinacieras está súper disminuido, muchos de los pequeños productores se financiaban a través de créditos que les daban las casas comerciales que venden agroquímicos y todo eso está súper disminuido, los precios internacionales no nos están ayudando tampoco”, sostuvo Navarro.

El directivo de Upanic enfatizó que mientras no se ponga fin al conflicto político en el país, la crisis que enfrentan ahora estos sectores productivos será más catastrófica.